Uomini e Donne, Sabrina Ghio presto sposa: il romantico video della proposta di matrimonio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbiamo conosciuto Sabrina Ghio come concorrente nella terza edizione di Amici. I telespettatori hanno avuto modo di rivederla come tronista di Uomini e Donne, dove purtroppo non ha ottenuto il lieto fine sperato. Nonostante ciò la Ghio ha ritrovato la serenità accanto a Carlo Negri e i due presto convoleranno a nozze! Ecco la romantica proposta di matrimonio! View this post on Instagram A post shared by S A B R I N A G. (@SabrinaGhio) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Abbiamo conosciutocome concorrente nella terza edizione di Amici. I telespettatori hanno avuto modo di rivederla come tronista di, dove purtroppo non ha ottenuto il lieto fine sperato. Nonostante ciò laha ritrovato la serenità accanto a Carlo Negri e i dueconvoleranno a nozze! Ecco la romanticadi! View this post on Instagram A post shared by S A B R I N A G. (@) L'articolo proviene da Isa e Chia.

