Ufficiale | Cuccurullo e Rillo al Teramo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) La S.S.Calcio rende noto di aver perfezionato una doppia operazione in entrata dal Benevento Calcio. Diventano biancorossi il centrocampista Marco, classe 2000 che ha sottoscritto un accordo di natura biennale con il Diavolo, e l’esterno difensivo mancino Francesco, anche lui ventunenne, giunto in prestito secco., nativo di Vico Equense (NA), nonostante la giovane età, ha già effettuato due campionati da protagonista, prima a Taranto in Serie D (2019/20), con 25 presenze a l’aggiunta di una rete, quindi l’annata passata nella Cavese in C, scendendo in campo in 26 occasioni. Il suo ...