Sirenomelia | i bambini sirena | casi eclatanti e speranza di sopravvivere

Leggi su ck12

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Che cos’è la , Shiloh Pepin e le altre. La vicenda di Shiloh Pepin, la più nota tra i, va in onda questa sera in uno speciale di Real Time: la piccola era nata con una rara condizione chiamata, nota anche come “Sindrome della”, ed è morta all’età di 10 anni nel 2009. Si tratta di uno dei treconosciuti di bambineche sono sopravvissute alla nascita. Gli altri due sono quello di Milagros Cerròn, morta all’età di 15 anni, e Tiffany Yorks, che detiene una sorta di record: infatti è morta nel febbraio del 2016 all’età di quasi 28 ...