Sicilia rischia zona gialla | Cts | 4 fasce in base a vaccini

La Sicilia divisa in quattro fasce di rischio in base al numero di contagi Covid associato alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. E' il punto centrale del parere elaborato dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid nella Regione -tra quelle a rischio zona gialla- in cui l'adesione alla campagna di vaccinazione diventa un parametro ulteriore per la valutazione dello scenario epidemico a livello locale e per stabilire eventuali restrizioni. Secondo il Cts, sono da collocare in zona ad alto rischio i comuni e le province in cui è elevato l'indice di ...

