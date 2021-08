Rogo di Primavalle | morto Achille Lollo | Porta verità scomode nella tomba

(Di mercoledì 4 agosto 2021) E'ieri all'ospedale di Bracciano, unico arrestato per ildi. Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla ...

Corriere : Morto Achille Lollo, autore del Rogo di Primavalle - Giorgiolaporta : Muore #AchilleLollo autore del rogo di #Primavalle. Che possa provare l’emozione di quelle stesse fiamme che ha app… - MarcoGi63902800 : E' morto Achille Lollo, quello del rogo di Primavalle! - gscapini66 : RT @fratotolo2: Io non dimentico chi ha ucciso codardamente i fratelli Mattei, Virgilio di 22 anni e Stefano Mattei di 8 anni. #AchilleLoll… - TenebraeEt : RT @Gian2360: @2002MMAD0691 Achille Lollo, l'autore del rogo di Primavalle, che con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e M… -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo Primavalle

E' morto ieri all'ospedale di Bracciano Achille Lollo , unico arrestato per ildi. Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla latitanza, la notte tra il 15 e il 16 aprile 1973, Lollo, 70 anni compiuti l'8 ...... il movimento universitario riconducibile al Movimento Sociale italiano, venne succiso durante alcuni scontri scaturiti durante la fase processuale che interessava ilè stato un ...Achille Lollo, uno dei tre condannati per il rogo di Primavalle, è morto durante la giornata di ieri. Uno dei fratelli Mattei: "Verità scomode nella tomba" ...A dirlo Giampaolo Mattei, fratello delle vittime arse vive nell'attentato compiuto nel 1973 da 3 militanti di Poter Operaio, tra cui il 70enne deceduto ieri in ospedale a Bracciano ...