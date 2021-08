Prossimo turno Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 4 agosto 2021) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 1ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/2022, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 1ª Giornata (21-23 agosto 2021) Sabato 21 agosto 21/8 Ore 18.30 INTER-GENOA (DAZN) 21/8 Ore 18.30 VERONA-SASSUOLO (DAZN) 21/8 Ore 20.45 TORINO-ATALANTA (DAZN) 21/8 Ore 20.45 EMPOLI-LAZIO(DAZN/SKY) Domenica 22 agosto 22/8 Ore 18.30 UDINESE-JUVENTUS (DAZN) 22/8 Ore 18.30 BOLOGNA-SALERNITANA (DAZN/SKY) 22/8 Ore 20.45 ROMA-FIORENTINA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 1ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 1ª Giornata (21-23 agosto) Sabato 21 agosto 21/8 Ore 18.30 INTER-GENOA (DAZN) 21/8 Ore 18.30 VERONA-SASSUOLO (DAZN) 21/8 Ore 20.45 TORINO-ATALANTA (DAZN) 21/8 Ore 20.45 EMPOLI-LAZIO(DAZN/SKY) Domenica 22 agosto 22/8 Ore 18.30 UDINESE-JUVENTUS (DAZN) 22/8 Ore 18.30 BOLOGNA-SALERNITANA (DAZN/SKY) 22/8 Ore 20.45 ROMA-FIORENTINA ...

