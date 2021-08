Progetto “Io gioco legale”: inaugurato, a Rotondi, il campo polivalente (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRotondi (Av) – Questa mattina, alla presenza del Prefetto, Paola Spena, delle Forze dell’Ordine, del Sindaco di Rotondi, e di rappresentanti dei Comuni viciniori, tra cui il Primo Cittadino di Cervinara, è avvenuto il taglio del nastro della nuova struttura sportiva, realizzata grazie al finanziamento nell’ambito del PON Sicurezza – Iniziativa quadro “Io gioco legale” in capo al Ministero dell’Interno. Il Progetto ha come obiettivo la diffusione della cultura della legalità tra i giovani attraverso lo sport, per favorire quei comportamenti orientati alla positiva socializzazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Questa mattina, alla presenza del Prefetto, Paola Spena, delle Forze dell’Ordine, del Sindaco di, e di rappresentanti dei Comuni viciniori, tra cui il Primo Cittadino di Cervinara, è avvenuto il taglio del nastro della nuova struttura sportiva, realizzata grazie al finanziamento nell’ambito del PON Sicurezza – Iniziativa quadro “Io” in capo al Ministero dell’Interno. Ilha come obiettivo la diffusione della cultura della legalità tra i giovani attraverso lo sport, per favorire quei comportamenti orientati alla positiva socializzazione ...

