Perché Peter Capaldi non tornerà in Doctor Who ma lavorerà ancora con Steven Moffat (Di mercoledì 4 agosto 2021) Peter Capaldi ha chiuso con Doctor Who: l’attore ha spiegato Perché non è interessato a tornare nella serie neanche per un episodio speciale. Dopo aver interpretato l’iconico Signore del Tempo in tre stagioni nell’arco di quattro anni, l’attore scozzese si è dedicato altro. Il suo lavoro più recente è il cinecomic The Suicide Squad, al fianco di star di Hollywood come Margot Robbie, Viola Davis e Idris Elba. I Whovians che sperano in un ritorno di Peter Capaldi resteranno quindi delusi dal suo rifiuto: “Non mi piacerebbe molto”, ha rivelato in una recente intervista alla BBC ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha chiuso conWho: l’attore ha spiegatonon è interessato a tornare nella serie neanche per un episodio speciale. Dopo aver interpretato l’iconico Signore del Tempo in tre stagioni nell’arco di quattro anni, l’attore scozzese si è dedicato altro. Il suo lavoro più recente è il cinecomic The Suicide Squad, al fianco di star di Hollywood come Margot Robbie, Viola Davis e Idris Elba. I Whovians che sperano in un ritorno diresteranno quindi delusi dal suo rifiuto: “Non mi piacerebbe molto”, ha rivelato in una recente intervista alla BBC ...

