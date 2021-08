Olanda | Van Gaal 3 0 | il tecnico torna a guidare gli Oranje

(Di mercoledì 4 agosto 2021) AMSTERDAM (Paesi Bassi) - Per la terza volta in carriera, dopo le esperienze d al 2000 al 2001 e dal 2012 al 2014, Louis vansulla panchina della nazionale olandese. 70 anni da ...

... LouisGaal torna sulla panchina della nazionale olandese. 70 anni da compiere fra quattro giorni, l'allenatore ha deciso di tornare sui propri passi accettando di allenare l'dopo il ...Lo zero rimediato inpesa come un macigno nella classifica del turco, quindi, la domanda è: ... ci si aspetta il riscatto di Gerloff , protagonista dell'incidente avvenuto tra lui e Razga al...Louis van Gaal e' stato nominato commissario tecnico dell'Olanda per la terza volta. L'ex tecnico di Barcellona e Manchester Utd prende il ...L'annuncio è arrivato, l'ex allenatore di Ajax, Barcellona e Manchester United è di nuovo in sella. E chissà che effetto farà stavolta la...medicina Van Gaal, che una volta ogni dieci anni torna sulla ...