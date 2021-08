Nuvole e piogge soprattutto nelle valli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Già martedì sera il Centro Meteo Lombardo ha lanciato un allarme annunciando piogge abboandanti e possibili allagamenti. Con Simone Budelli vediamo se l’allarme è confermato. ANALISI GENERALE Tempo instabile quest’oggi (mercoledì) sulla Lombardia a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata. Giovedì e venerdì tempo in graduale miglioramento grazie a un temporaneo promontorio di alta pressione in quota, mentre sabato una nuova perturbazione atlantica sfiorerà il nord Italia portando instabilità specie sui rilievi. Mercoledì 4 agosto 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con qualche ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Già martedì sera il Centro Meteo Lombardo ha lanciato un allarme annunciandoabboandanti e possibili allagamenti. Con Simone Budelli vediamo se l’allarme è confermato. ANALISI GENERALE Tempo instabile quest’oggi (mercoledì) sulla Lombardia a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata. Giovedì e venerdì tempo in graduale miglioramento grazie a un temporaneo promontorio di alta pressione in quota, mentre sabato una nuova perturbazione atlantica sfiorerà il nord Italia portando instabilità specie sui rilievi. Mercoledì 4 agosto 2021 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso con qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuvole piogge Cielo grigio su Napoli e provincia, ma presto torneranno sole e afa: le previsioni Meteo Napoli giovedì, 5 agosto: già dal mattino il cielo sarà sgombro da nuvole, salvo la presenza di nubi sparse all'alba. Non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura ...

Ancora nuvole nel cielo spezzino La Spezia - Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge e graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Queste le previsioni per la giornata di oggi, martedì 3 agosto, quando la temperatura massima ...

Le inusuali piogge artificiali negli Emirati Arabi Uniti Il Post Meteo Napoli inizio agosto: nuvoloso, ma poi tornerà il gran caldo Previsioni meteo dei primi giorni di agosto in Campania all’insegna dell’instabilità almeno per questi primi giorni della settimana, con ...

METEO ITALIA: piogge e temporali in arrivo nei prossimi giorni, rinfrescata in vista anche al SUD Peggioramento meteo atteso al Nord con temporali e nubifragi ma locali acquazzoni potrebbero interessare anche le regioni del Centro. Il peggioramento meteo manterrebbe poi le temperature vicine o poc ...

