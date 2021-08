Morto Achille Lollo | aveva 70 anni | fu uno degli autori del ' rogo di Primavalle'

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Èieri in ospedale a Bracciano, uno dei tre condannati per ildi. Con altri due militanti di Potere Operaio, Marino Clavo e Manlio Grillo, che poi si diedero alla ...

Per la strage di Primavalle Lollo, ieri a Trevignano Romano, viene condannato con Marino Clavio e Manlio Grillo a 18 anni di reclusione, condanna poi prescritta avendo i tre evitato l'... Giampaolo Mattei: 'Inutile commentare morte di un assassino' ...