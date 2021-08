Meloni FDI | “Sull’operazione Mps vogliamo chiarezza”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Mpssapere perché adesso sta costando altri miliardi agli italiani”. Lo dice in una intervista all’agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Ormai da diversi decenni su Monte dei Paschi di Siena c’è una commistione tra finanza e politica degna di un paese del Terzo mondo, che ha visto il Partito Democratico utilizzare la banca per interessi che nulla avevano a che fare con il credito di quel territorio e che come al solito pensa di privatizzare gli utili e socializzare le perdite. Hanno usato la banca per fare interessi della politica ...