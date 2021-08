Lotta, Olimpiadi Tokyo: il tabellone di Frank Chamizo. Non poteva andare peggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ stato effettuato il sorteggio del tabellone della categoria -74 kg di Lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020: a Frank Chamizo è andata davvero male, nonostante fosse testa di serie n.1. L’italo-cubano, bronzo a Rio 2016 nei -65 kg, dovrà sfidare i peggiori rivali possibili, mentre è andata molto meglio al bi-campione del mondo in carica Zaurbek Sidakov: il russo debutterà agli ottavi contro il più che modesto Augusto Midana (Guinea-Bissau). Tutte energie risparmiate in vista della fase decisiva della competizione… Chamizo, invece, sarà chiamato agli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ stato effettuato il sorteggio deldella categoria -74 kg dilibera alledi2020: aè andata davvero male, nonostante fosse testa di serie n.1. L’italo-cubano, bronzo a Rio 2016 nei -65 kg, dovrà sfidare iri rivali possibili, mentre è andata molto meglio al bi-campione del mondo in carica Zaurbek Sidakov: il russo debutterà agli ottavi contro il più che modesto Augusto Midana (Guinea-Bissau). Tutte energie risparmiate in vista della fase decisiva della competizione…, invece, sarà chiamato agli ...

