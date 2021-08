Lazio, pari in amichevole col Meppen: in gol Muriqi (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Lazio va incontro al suo secondo pareggio consecutivo: dopo l'1 - 1 contro il Padova i biancocelesti replicano lo stesso risultato anche contro il Meppen , primo test amichevole del ritiro di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lava incontro al suo secondo pareggio consecutivo: dopo l'1 - 1 contro il Padova i biancocelesti replicano lo stesso risultato anche contro il, primo testdel ritiro di ...

Advertising

flamanc24 : RT @chimentimattia: Comunque lui indubbiamente vincitore di tutto, sono serio. Stipendio importante mai messo in discussione (almeno mai e… - tuttonapoli : Lazio, Sarri si sgola: deludente pari contro una tedesca di terza divisione - TV7Benevento : Calcio: Lazio, pari per 1-1 in amichevole con il Meppen, Immobile sbaglia un rigore... - AndreaPietrafu2 : RT @chimentimattia: Comunque lui indubbiamente vincitore di tutto, sono serio. Stipendio importante mai messo in discussione (almeno mai e… - Moki113 : @bestpartofdream @MartyConLaY Mi dispiace molto per Inzaghi che arriva all’ Inter per ritrovarsi una rosa tra poco… -