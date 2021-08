Juventus, Kaio Jorge atterrato a Torino: previste oggi visite e firme (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kaio Jorge è atterrato a Torino: l’ultimo colpo di mercato della Juventus è sbarcato sotto la Mole intorno alle 10 di questa mattina. Già nella giornata di oggi, il brasiliano classe 2002 prelevato dal Santos comincerà l’iter burocratico, tra visite mediche e firme sul contratto, per diventare ufficialmente un giocatore bianconero. Un giocatore dalla Juventus alla folta concorrenza europea, compresa quella tutta italiana del Milan, e che nei prossimi giorni inizierà un percorso di ambientamento nella sua prima avventura fuori dai ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021): l’ultimo colpo di mercato dellaè sbarcato sotto la Mole intorno alle 10 di questa mattina. Già nella giornata di, il brasiliano classe 2002 prelevato dal Santos comincerà l’iter burocratico, tramediche esul contratto, per diventare ufficialmente un giocatore bianconero. Un giocatore dallaalla folta concorrenza europea, compresa quella tutta italiana del Milan, e che nei prossimi giorni inizierà un percorso di ambientamento nella sua prima avventura fuori dai ...

