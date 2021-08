Inter, striscione della Curva Nord: “Società attenzione, le promesse vanno mantenute” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con uno striscione, esposto dai tifosi della Curva Nord all’esterno della sede dell’Inter, arriva la presa di posizione del gruppo organizzato in merito al futuro di Romelu Lukaku che potrebbe lasciare i neroazzurri e approdare al Chelsea. Messaggio chiaro quello degli ultrà: “Società… attenzione. Le promesse vanno mantenute”. Foto: Logo Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con uno, esposto dai tifosiall’esternosede dell’, arriva la presa di posizione del gruppo organizzato in merito al futuro di Romelu Lukaku che potrebbe lasciare i neroazzurri e approdare al Chelsea. Messaggio chiaro quello degli ultrà: “. Le”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoMercatoWeb : ? 'Società attenzione, le promesse vanno mantenute Striscione della Curva Nord accanto a sede #Inter - brvzovic : RT @Ale_Rimi: La Curva Nord dell'#Inter non la prende bene, striscione che recita: 'Società... attenzione. Le promesse vanno mantenute'. - Leo08213382 : RT @Ale_Rimi: La Curva Nord dell'#Inter non la prende bene, striscione che recita: 'Società... attenzione. Le promesse vanno mantenute'. - GoalItalia : Striscioni, comunicati, cartelloni ?? Esplode il tifo #Inter per la possibile cessione di #Lukaku ?? - SalvoLaroc90 : RT @VittoRoto: Striscione della #CurvaNord davanti alla sede: 'Società... Attenzione... Le promesse vanno mantenute' ?? #Inter #Lukaku http… -