Hauge sempre più verso l'Eintracht. La posizione di Kostic (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giovane Jens Petter Hauge, arrivato al Milan ad ottobre 2020, sarebbe ormai sempre più in orbita Eintracht. Vi avevamo parlato di questa possibile trasferimento 4 giorni fa, Un'operazione da 12-13 milioni di euro quella per lo svedese. In uscita dalla squadra tedesca, l'esterno offensivo classe 1993 Filip Kosti?. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2023, piace molto alla Lazio dopo i contatti dei giorni scorsi e dopo che nelle scorse settimane era stato offerto anche alla Roma. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

