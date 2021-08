Green pass Italia, authocode non ricevuto: come ottenerlo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Green pass Italia obbligatorio dal 6 agosto e codice authocode non ricevuto, come ottenerlo? Dal 31 luglio scorso il recupero del codice identificativo utile per scaricare il certificato verde è possibile anche in autonomia. E se si hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19, ma non si è ricevuto l’SMS o l’email – o il codice è andato smarrito – basteranno poche istruzioni da seguire per ottenerlo nuovamente. Basta infatti collegarsi con il sito dedicato, inserire quindi codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)obbligatorio dal 6 agosto e codicenon? Dal 31 luglio scorso il recupero del codice identificativo utile per scaricare il certificato verde è possibile anche in autonomia. E se si hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19, ma non si èl’SMS o l’email – o il codice è andato smarrito – basteranno poche istruzioni da seguire pernuovamente. Basta infatti collegarsi con il sito dedicato, inserire quindi codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera ...

