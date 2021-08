Grecia e Turchia lottano contro gli incendi, Atene minacciata dalle fiamme: migliaia in fuga (Di mercoledì 4 agosto 2021) I paesi del Mediterraneo affrontano in queste ore momenti drammatici nella lotta contro gli incendi estivi, quasi sempre dolosi. Roghi divampano da giorni non soltanto in Sicilia e Sardegna, o in Abruzzo, dove è andata distrutta la Pineta Dannunziana a causa della mano criminale dei piromani, ma anche all’estero. Grecia, terrore nella capitale È in particolare la Grecia a essere in ginocchio. Le fiamme stanno divampando attorno ad Atene e avanzano verso la capitale. Le abitazioni di alcune zone della città sono a rischio e migliaia di persone hanno abbandonato le case. Da ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 agosto 2021) I paesi del Mediterraneo affrontano in queste ore momenti drammatici nella lottagliestivi, quasi sempre dolosi. Roghi divampano da giorni non soltanto in Sicilia e Sardegna, o in Abruzzo, dove è andata distrutta la Pineta Dannunziana a causa della mano criminale dei piromani, ma anche all’estero., terrore nella capitale È in particolare laa essere in ginocchio. Lestanno divampando attorno ade avanzano verso la capitale. Le abitazioni di alcune zone della città sono a rischio edi persone hanno abbandonato le case. Da ...

