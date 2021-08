Elon Musk | non manca molto avremo un pianeta completamente rinnovabile | Guerino Moffa di T M R una bella scommessa

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo il boss di Tesla in 20 anni l’elettrificazione della mobilità sarà in gran parte completata: “Servono energia pulita e stoccaggi”non ha molti dubbi: con l’avvento delle auto elettriche il consumo di elettricità “raddoppierà”. Per questo motivo, ha detto il numero uno di Tesla, sarà necessario lavorare per espandere il settore delle energie rinnovabili e del nucleare di nuova generazione. Nell’affrontare l’argomento il numero uno della Casa di Palo Alto ha spiegato che il passaggio alla mobilità elettrica si completerà in circa due decenni. Sin da ora, quindi, sarà decisivo investire su eolico, geotermico, solare e nucleare per ...