Covid | 6 596 nuovi casi 21 morti e positività al 3%

ROMA - Sono 6596 i nuovi casi da Covid-19 registrati oggi in Italia, secondo i dati della Protezione Civile. I ricoverati con sintomi raggiungono quota 2309, le terapie intensive 260, facendo registrare 14 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 6.596 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Sono 215.000 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Resta intanto fermo al 3%, a livello nazionale, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti affetti da Covid, ma una regione, la Puglia, è in crescita dell'1% rispetto al giorno precedente.