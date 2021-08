Contraffazione | oltre 2mila prodotti Apple falsi sequestrati a CataniaHDblog it

(Di mercoledì 4 agosto 2021) I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato2.000contraffatti venduti in un negozio di telefonia del comune sicilianoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

...una sanzione fino a 25.000 euro. Ulteriori accertamenti verranno esperiti per verificare eventuali profili di irregolarità anche da un punto di vista fiscale. I fenomeni della contraffazione e ... oltre 2 mila prodotti in apparenza di marchio "Apple" ma in realtà frutto di contraffazione sono stati sequestrati a Catania dai finanzieri del comando provinciale etneo. Gli articoli, imitazioni ... I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 2.000 prodotti Apple contraffatti venduti in un negozio di telefonia del comune siciliano ...