Con il suo baschetto e la sua immancabile sciarpa rossa, con il suo sorriso beffardo se ne andato Antonio Pennacchio, lo scrittore operario schietto e irriverente (Di mercoledì 4 agosto 2021) Addio ad Antonio Pennacchi. Il vincitore del Premio Strega 2010 con "Canale Mussolini" conosciuto come il "fasciocomunista" per il romanzo autobiografico omonimo scritto nel 2003, l'ex operaio diventato scrittore di successo, se ne è andato all'età di 71 anni, da quel mondo, di cui diceva essere un posto dove non puoi stare tranquillo «se sei nato con l'animaccia da galantuomo». Dalle prime informazioni la causa della morte sarebbe stato un infarto.

