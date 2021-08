Carolina Marconi | poco fa una brutta notizia E parte l’appello | “Aiutatemi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 agosto 2021)è la bellissima ex concorrente del Grande Fratello oggi 43enne e da qualche tempo alle prese con la battaglia contro un tumore al seno. Da quando ha dato questaai suoi fannon ha mai smesso di raccontare passo dopo passo la malattia, le sue paure e i momenti più difficili. Aggiorna il suo pubblico a ogni seduta di chemioterapia e ha mostrato anche il momento in cui si è rasata a zero i capelli e quello in cui ha provato una parrucca. Ma come se tutto questo non bastasse, ai problemi di salute ora si è aggiunta un’altra preoccupazione, anche questa condivisa ...