Brave and Beautiful Anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021: Tahsin manomette l'auto di Cesur, ma con lui c'è Suhan! (Di mercoledì 4 agosto 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Brave and Beautiful in onda dal 9 al 13 agosto 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 4 agosto 2021) Vediamo insieme lee le Trame delle Puntate Inedite della Soapandin onda dal 9 al 13. Ecco ledelle puntate per la settimana.

Advertising

Mattiabuonocore : Al pomeriggio: malgrado le Olimpiadi (23.5%), crescono le soap turche (Brave and Beautiful sfiora i 2 mln, Love is… - zazoomblog : Ascolti TV Martedì 3 agosto 2021. Olivia vince con poco (11.4%) Battiti (9.3%) e Il Circolo degli Anelli (9%) megl… - Luanaisme : brave and beautiful è stata una bella scoperta ?? Sono felice che Mediaset non acquista serie con gli stessi attori… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2021 - sara_grimaldi : #Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 4 agosto 2021 -… -