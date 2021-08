Autostrada A1: casello di Impruneta riaperto nei week end di agosto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per favorire la circolazione nei weekend di agosto, in ragione dei maggiori flussi di traffico - dalle 14 ogni del venerdì alle 6 del lunedì - la stazione di Firenze Impruneta sarà regolarmente aperta in entrambe le direzioni grazie alla possibilità di disporre di una corsia supplementare all'interno dei fornici delle gallerie oggetto di interventi di restauro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Per favorire la circolazione neiend di, in ragione dei maggiori flussi di traffico - dalle 14 ogni del venerdì alle 6 del lunedì - la stazione di Firenzesarà regolarmente aperta in entrambe le direzioni grazie alla possibilità di disporre di una corsia supplementare all'interno dei fornici delle gallerie oggetto di interventi di restauro L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Autostrada A1: casello di Impruneta riaperto nei week end di agosto - StoLeNBody : RT @Lacie1530: Un tizio in camion ha cercato di ammazzarmi in autostrada. Ero al casello e ci stavo mettendo qualche secondo in più a pren… - podsolnechnik_ : RT @Lacie1530: Un tizio in camion ha cercato di ammazzarmi in autostrada. Ero al casello e ci stavo mettendo qualche secondo in più a pren… - Lacie1530 : RT @Lacie1530: Un tizio in camion ha cercato di ammazzarmi in autostrada. Ero al casello e ci stavo mettendo qualche secondo in più a pren… - Fourpointspd : Come ha scritto il nostro cliente polacco, il Four Points Padova è l'ideale per fare una pausa durante il vostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada casello Autocisterna si ribalta, chiuso un tratto dell'A1 Disagi per gli automobilisti provenienti da Roma, obbligati a uscire a Incisa Reggello e costretti a percorrere la viabilità esterna verso Firenze per poi rientrare in autostrada al casello di ...

Incidente sull'A1: chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud ...Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Incisa Reggello si consiglia di percorrere la viabilità esterna verso Firenze e rientrare in autostrada al casello ...

Rivoluzione al casello A22 di Verona Nord: partiti a maggio, i lavori termineranno in primavera VeronaSera Autostrada A1: casello di Impruneta riaperto nei week end di agosto Per favorire la circolazione nei weekend di agosto, in ragione dei maggiori flussi di traffico - dalle 14 ogni del venerdì alle 6 del lunedì - la stazione di Firenze Impruneta sarà regolarmente aperta ...

Troppo traffico, apre casello Firenze Impruneta nei weekend d'agosto Per favorire la circolazione nei weekend di agosto, in ragione dei maggiori flussi di traffico - dalle 14 del venerdì alle 6 del lunedì - la stazione di Firenze Impruneta sarà regolarmente aperta in e ...

Disagi per gli automobilisti provenienti da Roma, obbligati a uscire a Incisa Reggello e costretti a percorrere la viabilità esterna verso Firenze per poi rientrare inaldi ......Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze dopo l'uscita obbligatoria a Incisa Reggello si consiglia di percorrere la viabilità esterna verso Firenze e rientrare inal...Per favorire la circolazione nei weekend di agosto, in ragione dei maggiori flussi di traffico - dalle 14 ogni del venerdì alle 6 del lunedì - la stazione di Firenze Impruneta sarà regolarmente aperta ...Per favorire la circolazione nei weekend di agosto, in ragione dei maggiori flussi di traffico - dalle 14 del venerdì alle 6 del lunedì - la stazione di Firenze Impruneta sarà regolarmente aperta in e ...