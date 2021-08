(Di martedì 3 agosto 2021)ha chiuso ilsu base pro forma con margine dell?11,4% enetti pari a 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%. Tutti i segmenti sono positivi. La guidance per l’anno è stata alzata a circa il 10% di margine del risultato operativo rettificato. È quanto si legge in una nota diffusa dal colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fca e Psa. Il risultato operativo rettificato pro forma è di 8,6 miliardi di euro, con 11,4% di margine. Margine record per il Nord America al 16,1%. Forte avvio del piano di sinergie, con 1,3 miliardi di benefici di cassa nel. Nel ...

Advertising

CalendaFa : @HuffPostItalia Volano i ricavi senza vendere auto - HuffPostItalia : Volano i ricavi di Stellantis: nel primo semestre +46% - StudioConti : Stellantis: volano ricavi semestre, +46% a 75,3 miliardi - fisco24_info : Stellantis: volano ricavi semestre, +46% a 75,3 miliardi: Forte avvio sinergie, alzata stima 2021. Maserati in atti… - Italia_Notizie : Stellantis: volano ricavi semestre, +46% a 75,3 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Volano ricavi

Il Sole 24 ORE

Stellantis ha chiuso il primo semestre su base pro forma con margine dell'11,4% enetti pari a 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%. L'utile netto del periodo è stato di 5,9 miliardi. Torna in attivo Maserati con un risultato operativo rettificato di 29 milioni di euro ...Le azioni Unicredit mantengono il rally: alle ore 9.50del 5,07%. Il futuro prossimo della ... utile netto sottostante otre i 3 miliardi di euro ;secondo la guidance precedente a circa ...Nel Nord America redditività record. Maserati torna in attivo. Titolo Stellantis in netto rialzo in borsa con un progresso del 3,3% a 16,9 euro ...Stellantis ha chiuso il primo semestre su base pro forma con margine dell'11,4% e ricavi netti pari a 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%. L'utile netto del periodo è stato di 5,9 miliardi. (AN ...