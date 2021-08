Venezia-Twente oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 3 agosto 2021) Il, a circa venti giorni dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si prepara a disputare una nuovacontro il. Gli uomini guidati da Paolo Zanetti, in vista della prima giornata contro il Napoli, scenderanno in campo nella giornata di martedì 3 agosto alle ore 15:00 per affrontare gli olandesi. La partita sarà trasmessa intv su Sportitalia, conaffidato a sito ed app della stessa emittente; inoltre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DEL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A SportFace.