Variante Lambda, cos’è e perché preoccupa gli esperti: “La nuova mutazione è più trasmissibile di Delta” (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la Variante Delta preoccupa la variane Lambda, presente già in 29 Paesi del mondo. Questa desta preoccupazione in quanto sembrerebbe essere più trasmissibile della Delta. Sequenziata ad agosto 2020 in Perù e conosciuta come C37, ora sta facendo il giro del pianeta. La Variante Lambda La Variante Lambda spaventa e Pablo Tsukayama, microbiologo molecolare presso la Cayetano Heredia University di Lima, ha dichiarato che la Variante sembra essere “più trasmissibile, anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo lala variane, presente già in 29 Paesi del mondo. Questa destazione in quanto sembrerebbe essere piùdella. Sequenziata ad agosto 2020 in Perù e conosciuta come C37, ora sta facendo il giro del pianeta. LaLaspaventa e Pablo Tsukayama, microbiologo molecolare presso la Cayetano Heredia University di Lima, ha dichiarato che lasembra essere “più, anche ...

Advertising

LucioEnBolivia : @Smartitina ho appena letto della variante lambda...... o non sanno più cosa inventarsi o vi stanno allegramente pr… - CorriereCitta : Variante Lambda, cos’è e perché preoccupa gli esperti: “La nuova mutazione è più trasmissibile di Delta” - MariaTe92864804 : RT @GuidoCrosetto: Leggo che ci sarebbe la variante Lambda in arrivo. Non capisco perché saltano così tante lettere (epsilon, eta, teta, io… - FBlanconegro : RT @GuidoCrosetto: Leggo che ci sarebbe la variante Lambda in arrivo. Non capisco perché saltano così tante lettere (epsilon, eta, teta, io… - ptvtelenostra : VARIANTE DELTA PLUS E LAMBDA SONO GIA’ ARRIVATE? DOMANI IL SEQUENZIAMENTO DELL’IZSM - -