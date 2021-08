Tony Bennett festeggia i 95 anni con Lady Gaga a New York

(Di martedì 3 agosto 2021) «C'è un certo tipo di musica che dura per sempre e musica contemporanea che si dimentica dopo una dozzina di settimane. Frank Sinatra, Nat King Cole, Count Basie e Louis Armstrong sono ancora famosi, la musica di oggi, invece, suona già vecchia». Parola di Anthony Dominick Benedetto, universalmente conosciuto come, che oggi taglia il traguardo dei 95. La famigliaha annunciato all'inizio di quest'anno che l'artista soffre di demenza senile dal 2016, ma la malattia non gli ha impedito di continua a registrare canzoni e a intraprendere tournée internazionali. Il grande crooner, vincitore di 20 ...

Alessia061 : Tanti auguri mr. Tony Bennett!?

L'ultimo grande crooner americano compie 95 anni. La sua è una carriera ricca di soddisfazioni e di successi, anche se nei suoi 72 anni di carriera non sono mancati dei periodi molto bui. Tony Bennett, considerato l'ultimo grande crooner americano ancora in vita, è pronto a festeggiare i suoi 95 anni con un doppio concerto al Radio City Music Hall insieme a Lady Gaga. Il crooner americano – che iniziò a studiare canto a dieci anni – fa parte della grande "scuola" americana insieme a Perry Como, Frank Sinatra e Dean Martin. In carriera ha pubblicato oltre cento albu...