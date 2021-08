Tokyo 2020, Warholm oro e record mondiale nei 400 ostacoli (Di martedì 3 agosto 2021) Oro e record del mondo per Karsten Warholm nei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il norvegese si è imposto in 45”94, abbassando di ben 76 centesimi il suo precedente primato mondiale di 46”70 che aveva fatto segnare a Oslo lo scorso luglio. Lo statunitense Rai Benjamin è argento in 46”17, oltre mezzo secondo in meno rispetto al vecchio record del mondo. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos in 46”72. L’azzurro Alessandro Sibilio si è piazzato all’ottavo posto in 48”77. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara nella notte nel programma di atletica, da ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Oro edel mondo per Karstennei 400alle Olimpiadi di. Il norvegese si è imposto in 45”94, abbassando di ben 76 centesimi il suo precedente primatodi 46”70 che aveva fatto segnare a Oslo lo scorso luglio. Lo statunitense Rai Benjamin è argento in 46”17, oltre mezzo secondo in meno rispetto al vecchiodel mondo. Bronzo al brasiliano Alison Dos Santos in 46”72. L’azzurro Alessandro Sibilio si è piazzato all’ottavo posto in 48”77. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara nella notte nel programma di atletica, da ...

