(Di martedì 3 agosto 2021) L'infortunio rimediato ad Assen costringe il giapponese Shogo Kawasaki a gettare la spugna , sicché, nel prossimo appuntamento diil G. A. P. MotoZoo Racing by Puccetti schiererà un sostituto ...

SSP, Luca Ottaviani a fianco di Michel Fabrizio a Most

Motosprint.it

Dal Campionato Italiano Velocità al Mondiale Supersport: eccoOttaviani , a dividere il garage con Michel Fabrizio. Le due ZX - 6R completeranno la formazione di Fabio Uccelli, manager e ...600/Big: Cavalieri e Saltarelli vincono nelle due classi All'esordio nella categoria dopo un ... Solo quarto uno degli attesi protagonisti,Salvadori con la Ducati Barni, seguito a ruota dall'...Nel round fissato in Repubblica Ceca, il G.A.P. MotoZoo Racing by Puccetti sostituisce l'infortunato Shogo Kawasaki con l'italiano, protagonista della 600 tricolore ...Dominique Aegerter vince la quinta gara stagionale e allunga in classifica approfittando di un passo falso di Steven Odendaal, caduto quando era terzo e solo 13esimo al traguardo. Sul podio con il lea ...