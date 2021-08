Simone vs Biles, a Tokyo il bronzo più bello della ragazza dell’Ohio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sulla sabbia in spiaggia le bambine s’inarcano nel ponte, fanno la ruota e provano la verticale. La ginnastica artistica è il loro gioco preferito, il piacere degli esercizi da provare e riprovare, con l’urletto eccitato quando riescono. Anche Simone Biles ha un fisico minuto, 143 centimetri d’altezza, con una volontà d’acciaio tanto da essere la più famosa ginnasta del mondo. Sul suo corpetto luccicante e multicolore, l’emblema di una capra, G.O.A.T., acronimo che vale Greatest of All Time, la più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sulla sabbia in spiaggia le bambine s’inarcano nel ponte, fanno la ruota e provano la verticale. La ginnastica artistica è il loro gioco preferito, il piacere degli esercizi da provare e riprovare, con l’urletto eccitato quando riescono. Ancheha un fisico minuto, 143 centimetri d’altezza, con una volontà d’acciaio tanto da essere la più famosa ginnasta del mondo. Sul suo corpetto luccicante e multicolore, l’emblema di una capra, G.O.A.T., acronimo che vale Greatest of All Time, la più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

