Shaktar Donetsk | De Zerbi | “Superlega? Tutti devono avere diritto di partecipare”

(Di martedì 3 agosto 2021) Roberto De, allenatore delloed ex Sassuolo, affronta il tema legato alla, a cui si è sempre ritenuto contrario. Si sofferma anche per il futuro con la sua nuova squadra, che disputerà la Champions League

Advertising

Cucciolina96251 : RT @LazioNews_24: - Aquila6811 : RT @LazioNews_24: - LazioNews_24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Shaktar Donetsk

Ma lo stesso vale quasi anche per la squadra di casa, loche da anni gioca lontano dal suo stadio e partecipa al campionato ucraino. Nella rosa della nazionale che domani scende in ...Con una nota ufficiale il Sassuolo annuncia che Marlon è passato allain via definitiva, raggiungendo De Zerbi. Questa la nota ufficiale del club neroverde: ' L'U. S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: ...Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato anche di quanto disse a proposito della Superlega."Non mi piaceva l'idea di vedere una Superlega dove ci sarebbero state squadre partecipanti di diritto e altre che non avrebbero mai partecipato".