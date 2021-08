Russell commosso al termine del GP d’Ungheria

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 3 agosto 2021) Il Gran Premioè stato molto importante anche per altre scuderie, oltre che per Mercedes o Alpine. La Williams ha infatti conquistato i suoi primi punti e l’ha fatto con entrambi i piloti. Infatti, Nicholas Latifi si è classificato settimo mentre Georgeè arrivato ottavo. Aldella garasi è: per lui è un traguardo molto importante. Le strategie della Mercedes: parla Hamilton: quali le sue parole? Durante l’intervista post Gran Premio, Georgenon ha proprio potuto contenere le ...