Operaia stritolata da un macchinario nel modenese. L’ennesima tragedia uccide una 41enne

(Di martedì 3 agosto 2021) L’ultima, doppiamente drammatica a causa della giovanissima età della vittima (per giunta ragazza-madre), visto l’orrore provocato, si sperava che quella di Luana D’Orazio davvero fosse l’ultima morte sul lavoro. Eppure poche settimane dopo, eccoci invece a commentaredisgrazia legata al mondo del lavoro.: lamarocchina viveva da molto tempo nelE’ accaduto stamane nel, a Camposanto, all’interno di un’azienda che produce cartoni per alimenti. A quanto sembra un’di origini nordafricane, ...

Italia Sera

Il fatto ha tragicamente riportato alla memoria la morte di un'altra giovanissima, Luana D'Orazio , 22enne, rimastaall'interno di un orditoio in un'azienda tessile di Prato a ......la perizia disposta dalla procura di Prato per chiarire le circostanze in cui la giovaneè ... a che punto della lavorazione era arrivata Luana prima di finiredentro gli ingranaggi e ...L’ultima, doppiamente drammatica a causa della giovanissima età della vittima (per giunta ragazza-madre), visto l’orrore provocato, si sperava che quella di Luana D’Orazio davvero fosse l’ultima morte ...