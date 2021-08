L’indiscrezione | Inter | perché la prima scelta sarebbe Zapata

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 3 agosto 2021) L’deve prepararsi a un eventuale sì di Lukaku in direzione Chelsea. E come già anticipato subito dopo pranzo, sta valutando alcuni profili. Il preferito è quello che porta a Duvan, per potenza e caratteristiche il più vicino a Romelu. E’ un pezzo da 90 dell’Atalanta ma non incedibile se arrivasse un’offerta importante. Qualche anno fa la Dea aveva chiesto 50 milioni alla Juve, ora possiamo anche alzare di un po’, ma non si discute che sia lui il preferito. A meno che… Ecco l’identikit di Dusan Vlahovic piace da morire (anche alla Juve, al Tottenham e a molti altri) se non fosse che la Fiorentina non molla di un centimetro. Ha offerto tanti ...