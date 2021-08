Libano | un anno dopo | il dramma di uno Stato che non c’è

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 agosto 2021) (di Flavia Fusco, ricercatrice IAI) Niente bacchetta magica per il. Questo lo ha messo subito in chiaro il nuovo primo ministro designato, Najib Mikati, quando il 26 luglio ha ricevuto l’incarico di formare un esecutivo dal presidente Micheal Aoun, subentrando al dimissionario Sa’ad Hariri. Il magnate e parlamentare libanese è nei circoli di potere da tempo, avendo ricoperto il ruolo di capo dell’esecutivo già due volte. La prima in qualità di premier ad interim all’indomani dell’assassinio di Rafik Hariri nel 2005 e di nuovo, con pieni poteri, nel 2011 quando subentrò, in altre circostanze, a Sa’ad Hariri, per poi dimettersi due anni più tardi. A un ...