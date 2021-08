Laura Chiatti zittisce tutti mostrando la vita vera con Marco Bocci

(Di martedì 3 agosto 2021) Dopo sette anni di matrimonio perc’è la crisi ma solo quella dei pettegoli mentre la coppia non ha mia detto molto. Stanca di tanto gossip èche ha voluto zittire, con classe, senza dare spiegazioni perché non c’è niente da chiarire. Su Instagram e senza dare alcuna soddisfazione a chi ha diffuso le voci sulla fine del loro amore ha pubblicato vari post uno più eloquente dell’altro. Più diperò è la storia che mostra non solo l’amore che regna nella loro casa ma anche la tenerezza di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti

Vanity Fair Italia

ha dissipato (con stile) le voci che da settimane la volevano in crisi con il marito Marco Bocci . L'ha fatto su Instagram . L'ha fatto senza dare alcuna soddisfazione a chi quelle voci ...Marco Bocci esono due attori molto amati dal pubblico italiano. Bocci è divenuto famoso soprattutto per l'interpretazione del commissario Scialoja in Romanzo criminale - la serie e per il commissario ...Dopo sette anni di matrimonio per Laura Chiatti e Marco Bocci c’è la crisi ma solo quella dei pettegoli mentre la coppia non ha mia detto molto. Stanca di tanto gossip è Laura Chiatti che ha voluto zi ...Il matrimonio tra i due, sposati da sette anni e genitori di due bambini, da settimane veniva dato per spacciato. Ora l'attrice ha zittito tutti, con stile. Pubblicando quattro post in cui, senza nemm ...