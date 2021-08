L’attacco al Lazio, un avvertimento recepito: ora serve l’agenzia cyber (Di martedì 3 agosto 2021) L’attacco cyber al Centro elaborazione dati della Regione Lazio non è stato l’Armageddon digitale per l’amministrazione pubblica italiana, ma ha rappresentato un duro avvertimento per il sistema-Paese. Confermando, per trovare mezzo pieno il bicchiere, che le linee guida programmatiche consolidate negli ultimi mesi sulla base del lavoro svolto negli anni precedenti sulla cybersicurezza sono quelle giuste. Si InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 3 agosto 2021)al Centro elaborazione dati della Regionenon è stato l’Armageddon digitale per l’amministrazione pubblica italiana, ma ha rappresentato un duroper il sistema-Paese. Confermando, per trovare mezzo pieno il bicchiere, che le linee guida programmatiche consolidate negli ultimi mesi sulla base del lavoro svolto negli anni precedenti sullasicurezza sono quelle giuste. Si InsideOver.

