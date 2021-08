Kate Middleton svela la sua strategia | “E’ off-limits”

(Di martedì 3 agosto 2021) Nuovo libro sulla Royal Family, rivelata ladella Duchessa di Cambridge, una cosa per lei è ‘off-’, di che si tratta A breve uscirà il nuovo libro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

... dalle lezioni di Tai Chi nei prati antistanti la dimora, ai safari nei parchi della tenuta, senza dimenticare il nuovo parco giochi ispirato a. In più, mercatini, fiere e persino un ...Leggi anche > Questa volta, si tratta dell'educazione chee il principe William impartiscono ai tre figlioletti George (8 anni), Charlotte (6) e Louis (3). Secondo il volume in uscita, ...Nuovo libro sulla Royal Family, rivelata la strategia della Duchessa di Cambridge Kate Middleton, una cosa per lei è 'off-limits', di che si tratta.Kate Middleton rivela: «Se i miei figli urlano, ecco cosa faccio...». In uscita il nuovo libro sulla royal family, Finding Freedom 2, firmato dai giornalisti ...