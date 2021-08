Inter-Nandez | chiusura vicina Al Cagliari andrà Nainggolan

Advertising

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - AlfredoPedulla : #Nandez prende uno dei due voli prenotati: venerdì avevamo detto 48-72 ore. Ha ribadito un concetto: solo #Inter - AlfredoPedulla : #Nandez: l’#Inter aspetta via libera. Ma almeno nel pomeriggio non sono previsti incontri con il #Cagliari - news24_inter : Biasin: «Ok di Nandez e Bellerin, ma l’obbiettivo è un altro. Su Lautaro…» - DamianoTrezza : #Nandez - #Inter oggi ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nandez

Calciomercato Cagliari: Nahitanha in testa solo l', ma la trattativa tra le due squadre non si sblocca Non s'ha da fare, almeno per il momento, il matrimonio di Nahitancon l'. Il centrocampista uruguaiano, come riporta La Gazzetta dello Sport, continua a pressare il Cagliari ad accelerare l'operazione, forte della promessa fattagli dal patron Tommaso ..., continua la caccia all'erede di Hakimi per il ruolo di esterno destro. I nerazzurri, come riporta il Corriere dello Sport, lavorano su due nomi. Il primo è quello del solitodel Cagliari.Inter e Cagliari sono a un passo dall'accordo per il trasferimento di Nandez in nerazzurro. I sardi chiedono un prestito oneroso da 5 milioni, con ...l'Inter continua a lavorare senza sosta per Nahitan Nandez, centrocampista di proprietà del Cagliari pronto a rientrare in Italia dopo le vacanze post Copa America. L’uruguaiano è già salito su un vol ...