Green pass, Gubitosa: 'Strumento di libertà non di chiusura' (Di martedì 3 agosto 2021) 'La campagna vaccinale procede spedita ed oggi nonostante la variante Delta, gli ospedali sono sotto controllo con 200 persone in terapia intensiva. Ma dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, ... Leggi su avellinotoday (Di martedì 3 agosto 2021) 'La campagna vaccinale procede spedita ed oggi nonostante la variante Delta, gli ospedali sono sotto controllo con 200 persone in terapia intensiva. Ma dobbiamo continuare a tenere alta la guardia, ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - Corriere : Treviso, «Io leghista, intubato per 63 giorni, dico che sul green pass dobbiamo dire sì» - Kick57624616 : RT @lucadotto: Governo Italiano Presidenza del Consiglio T?.?A?.?R. Lazio: IO NON CI STO AL GREEN PASS OBBLIGATORIO - Firma la petizione! h… - vale2bertoni : RT @AzzurraBarbuto: “Se non ti vaccini, contagi e fai morire”, “il Green Pass garantisce di ritrovarsi con persone non contagiose”. Il Mess… -