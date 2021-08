British Airways incrementi i voli con gli USA (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – British Airways incrementa l’offerta di voli con gli Stati Uniti in partenza da Londra. E’ l’effetto della decisione assunta dal governo britannico che ha rimosso l’obbligo di quarantena per i passeggeri americani vaccinati in arrivo nel Regno Unito. La compagnia aerea ha registrato l’aumento del 95% delle prenotazioni a partire dal 2 agosto. Di conseguenza, i voli tra Londra Heathrow e l’aeroporto JFK di New York passano da 17 a 21 settimanali, dal 16 agosto da 7 a 10 i voli con Los Angeles e Chicago e dal 23 agosto il collegamento con Seattle sarà operato tutti i giorni, invece delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) –incrementa l’offerta dicon gli Stati Uniti in partenza da Londra. E’ l’effetto della decisione assunta dal governo britannico che ha rimosso l’obbligo di quarantena per i passeggeri americani vaccinati in arrivo nel Regno Unito. La compagnia aerea ha registrato l’aumento del 95% delle prenotazioni a partire dal 2 agosto. Di conseguenza, itra Londra Heathrow e l’aeroporto JFK di New York passano da 17 a 21 settimanali, dal 16 agosto da 7 a 10 icon Los Angeles e Chicago e dal 23 agosto il collegamento con Seattle sarà operato tutti i giorni, invece delle ...

Advertising

Jexyka89 : Ciao @Alitalia volevo solo farti sapere di quanto @British_Airways sia professionale, pur avendomi cancellato il vo… - inotg_inot59 : @MauSci Grazie per la solidarietà Dopo 4voli annullati dalla British airways Chiaramente la easyjet non rimborsa u… - pallolax : @st4mpante Honestly …solo gli inglesi it’s coming home / parata British airways su londra con suddetta scritta / va… - RomanatoM : RT @RomanatoM: @LuposchiChiara @Anna302478978 @gustinicchi Ci sono varie notizie di piloti commerciali messi a terra per 48 ore dopo il vac… - RomanatoM : @LuposchiChiara @Anna302478978 @gustinicchi Ci sono varie notizie di piloti commerciali messi a terra per 48 ore do… -