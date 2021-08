Borussia Dortmund, problemi per Hummels: il difensore rischia un lungo stop (Di martedì 3 agosto 2021) Borussia Dortmund, problemi per Mats Hummels: il difensore rischia di saltare i primi mesi della nuova stagione Brutte notizie in casa Borussia Dortmund. Il club giallonero è alle prese con la situazione legata a Mats Hummels: il centrale di difesa ha accusato alcuni problemi fisici già nel corso dei campionati europei con la Germania da cui non è ancora guarito. Secondo quanto riportato dalla Bild, il difensore 32enne salterà con ogni probabilità le prime gare della nuova stagione, ma è possibile che il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021)per Mats: ildi saltare i primi mesi della nuova stagione Brutte notizie in casa. Il club giallonero è alle prese con la situazione legata a Mats: il centrale di difesa ha accusato alcunifisici già nel corso dei campionati europei con la Germania da cui non è ancora guarito. Secondo quanto riportato dalla Bild, il32enne salterà con ogni probabilità le prime gare della nuova stagione, ma è possibile che il ...

