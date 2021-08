Avellino, due amichevoli in agenda a Roccaraso (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino rende noto il programma di allenamenti congiunti che precederanno l’esordio ufficiale stagionale, in Tim Cup, previsto per domenica 8 agosto alle 18,00 contro la Ternana. Mercoledì 4 agosto, alle ore 17,30, i ragazzi di mister Braglia affronteranno una rappresentativa di giovani militanti tra i campionati di Eccellenza e serie D. Giovedì 5 agosto, sempre alle ore 17,30, i biancoverdi affronteranno l’Equipe Campania, gruppo di svincolati radunato dall’Aic ed allenato dal duo Guglielmo Tudisco – Antonio Rinaldis. Entrambi gli allenamenti congiunti si terranno allo stadio comunale di Roccaraso (AQ). L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Usrende noto il programma di allenamenti congiunti che precederanno l’esordio ufficiale stagionale, in Tim Cup, previsto per domenica 8 agosto alle 18,00 contro la Ternana. Mercoledì 4 agosto, alle ore 17,30, i ragazzi di mister Braglia affronteranno una rappresentativa di giovani militanti tra i campionati di Eccellenza e serie D. Giovedì 5 agosto, sempre alle ore 17,30, i biancoverdi affronteranno l’Equipe Campania, gruppo di svincolati radunato dall’Aic ed allenato dal duo Guglielmo Tudisco – Antonio Rinaldis. Entrambi gli allenamenti congiunti si terranno allo stadio comunale di(AQ). L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Avellino, due amichevoli in agenda a Roccaraso ** - occhio_notizie : Notte di fuoco: in fiamme due furgoni e un pick-up - anteprima24 : ** Auto sbanda e finisce contro un palo, due feriti trasportati in ospedale ** - sportavellino : Serie C, il Catania si rifà il look in difesa con due ex Avellino | Mercato - - usavellino1912_ : Avellino ?? Napoli Primavera ?? Due scatti della prima amichevole dei lupi #preseason #UsAvellino1912 #roccaraso -