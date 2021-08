Atalanta, Toloi: “Pronti per una stagione di alto livello” (Di martedì 3 agosto 2021) “Abbiamo giocatori molto forti, abbiamo tutto per fare un’altra stagione di altissimo livello. Ma soprattutto siamo una grande famiglia“. Non manca l’entusiasmo a Rafael Toloi, rientrato lunedì dalle tre settimane di ferie dopo Euro 2020. Il difensore dell’Atalanta ha commentato l’inizio della sua preparazione: “Ricordo bene il mio primo giorno a Zingonia, mi sentii dire che l’unico l’obiettivo era la salvezza – prosegue il difensore nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club -. Se mi guardo indietro, vedo i grandissimi risultati che abbiamo raggiunto. Ringrazio tutti perché mi sono sempre sentito accolto e ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) “Abbiamo giocatori molto forti, abbiamo tutto per fare un’altradi altissimo. Ma soprattutto siamo una grande famiglia“. Non manca l’entusiasmo a Rafael, rientrato lunedì dalle tre settimane di ferie dopo Euro 2020. Il difensore dell’ha commentato l’inizio della sua preparazione: “Ricordo bene il mio primo giorno a Zingonia, mi sentii dire che l’unico l’obiettivo era la salvezza – prosegue il difensore nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club -. Se mi guardo indietro, vedo i grandissimi risultati che abbiamo raggiunto. Ringrazio tutti perché mi sono sempre sentito accolto e ...

Advertising

Atalanta_BC : Affrontare così un nuovo lunedì ????? Facing the new week like... ?? #MondayMotivation #GoAtalantaGo ???? ?? Rafael T… - sportli26181512 : Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti squadre di Serie A: ATALANTA (3-4-2-1): MUSSO; Toloi, Romer… - CampiMinati : @fabio200908 L'Atalanta ha Toloi, Palomino, Lovato, Djimsiti. Ci sta che vada a Bergamo, ma rischia, per caratteris… - atalanta_arg : RT @Atalanta_BC: Affrontare così un nuovo lunedì ????? Facing the new week like... ?? #MondayMotivation #GoAtalantaGo ???? ?? Rafael Toloi ht… - Atalanta_BC : Affrontare così un nuovo lunedì ????? Facing the new week like... ?? #MondayMotivation #GoAtalantaGo ???? ?? Rafael T… -