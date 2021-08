Xbox: Turtle Beach Recon Controller è disponibile da oggi (Di lunedì 2 agosto 2021) Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, annuncia che da oggi i gamer Xbox potranno provare l'attesissimo Recon Controller. Progettato appositamente per Xbox, è stato molto apprezzato all'ultimo E3, dove importanti testate come CNN Underscored e Android Authority gli hanno assegnato il "Best of E3" Award, dato che unisce orgogliosamente precisi e responsivi controlli in-game alle tecnologie audio sempre all'avanguardia di Turtle Beach, tra cui Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets, e tanto ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021)Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, annuncia che dai gamerpotranno provare l'attesissimo. Progettato appositamente per, è stato molto apprezzato all'ultimo E3, dove importanti testate come CNN Underscored e Android Authority gli hanno assegnato il "Best of E3" Award, dato che unisce orgogliosamente precisi e responsivi controlli in-game alle tecnologie audio sempre all'avanguardia di, tra cui Superhuman Hearing, Mic Monitoring, Signature Audio Presets, e tanto ...

