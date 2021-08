Vacanze, 7 milioni di italiani non possono permettersele: il numero più alto in Ue (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Una ricerca dei sindacati Ue (Etuc) sulla base di dati Eurostat ha rilevato che sono più di 7 milioni gli italiani che vivono a rischio di povertà e che non possono permettersi una vacanza: si tratta della cifra più alta d’Europa in termini assoluti. Lo studio ha rilevato che in tutto il Continente sono 35 milioni i cittadini che che ricevono una retribuzione sotto la soglia di povertà e non possono prendersi una pausa. Dalla ricerca è emerso che il 28% degli europei non può permettersi una settimana di vacanza fuori casa, ma la percentuale sale al 59,5% per le persone il cui reddito è al di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Una ricerca dei sindacati Ue (Etuc) sulla base di dati Eurostat ha rilevato che sono più di 7gliche vivono a rischio di povertà e che nonpermettersi una vacanza: si tratta della cifra più alta d’Europa in termini assoluti. Lo studio ha rilevato che in tutto il Continente sono 35i cittadini che che ricevono una retribuzione sotto la soglia di povertà e nonprendersi una pausa. Dalla ricerca è emerso che il 28% degli europei non può permettersi una settimana di vacanza fuori casa, ma la percentuale sale al 59,5% per le persone il cui reddito è al di ...

