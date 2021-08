Uomini e Donne, scoppia una discussa coppia del Trono over: “Non me l’ha neanche detto in faccia!” (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ finita la relazione tra due protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di un ex cavaliere ed un ex dama del Trono Classico. Ad essersi detti addio, pare definitivamente, sono stati Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello. In molti ricorderanno l’uomo per la sua tormentata frequentazione con Aurora Tropea. I litigi tra i due accesero lo studio del dating show in più occasioni. Se il percorso della Tropea si è concluso col suo abbandono del programma, quello di Giancarlo ha portato alla conoscenza con la bionda Alessandra con la quale ha lasciato la trasmissione per continuare la loro relazione lontano dalle ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ finita la relazione tra due protagonisti dell’ultima edizione di. Stiamo parlando di un ex cavaliere ed un ex dama delClassico. Ad essersi detti addio, pare definitivamente, sono stati Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello. In molti ricorderanno l’uomo per la sua tormentata frequentazione con Aurora Tropea. I litigi tra i due accesero lo studio del dating show in più occasioni. Se il percorso della Tropea si è concluso col suo abbandono del programma, quello di Giancarlo ha portato alla conoscenza con la bionda Alessandra con la quale ha lasciato la trasmissione per continuare la loro relazione lontano dalle ...

